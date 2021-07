Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Seebergen - Landkreis Gotha (ots)

Gleich zwei Kradfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis stellten Beamte der Gothaer Polizei am Samstagnachmittag in der Straße Am Berg fest. Ein 21-jähriger Yamaha-Fahrer (deutsch) sowie eine 12-jährige Simson-Fahrerin (deutsch) konnten keine Fahrerlaubnis nachweisen. zudem waren die Kräder nicht versichert und das Motorrad Yamaha nicht zugelassen. Durch die kontrollierenden Polizeibeamten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (av)

