Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw unter Einfluss von Drogen geführt

Arnstadt (ots)

Am Sonntagmittag kontrollierten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt einen 29-jährigen Fahrer eines Pkw VW. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv auf den Konsum von Amphetamin und Kokain. Bei dem jungen Mann wurde die Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus Arnstadt durchgeführt. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den VW-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell