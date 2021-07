Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrfach berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer wurden in der vergangenen Nacht unter Einfluss berauschender Mittel festgestellt. Ein 43-jähriger Toyota-Fahrer wurde gegen 20.15 Uhr in der Mühlhäuser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Ein 23-Jähriger wurde gegen 20.40 Uhr mit seinem Toyota in der Wilhelm-Rinkens-Straße angehalten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Ein 29-jähriger Mazda-Fahrer wurde um 22.40 Uhr in der Gothaer Straße kontrolliert. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Bei dem 23-jährigen Toyota-Fahrer und dem Mazda-Fahrer wurden Blutentnahmen durchgeführt. Allen drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Ordnungswidrigkeiten- und Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (mwi)

