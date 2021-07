Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gestern Abend, gegen 22.40 Uhr, die Eisenacher Straße in Richtung Gotha. An der Kreuzung Eisenacher Straße / Ruhlaer Straße / Gothaer Straße übersah der 22-Jährige einen 59-jährigen Skoda-Fahrer, der gerade von der Ruhlaer Straße auf die Gothaer Straße abbog. Es kam zur Kollision. Der 22-Jährige wurde schwer, der 59-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten mit Abschleppdiensten geborgen werden. Die Feuerwehr kam zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den Mercedes-Fahrer eingeleitet. (mwi)

