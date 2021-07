Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsinsel übersehen - Unfall

Arnstadt (ots)

Die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau stellten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Samstagabend gegen 22.20 Uhr in der Wachsenburgallee in Arnstadt einen beschädigten Pkw an einer Verkehrsinsel fest. Der 76-jährige ortsunkundige Nissan-Fahrer befuhr zuvor die Ohrdrufer Straße und bog nach links in die Wachsenburgallee ab. Während des Abbiegevorgangs übersah er eine Verkehrsinsel und kollidierte mit dieser. Am Fahrzeug und an der Verkehrsinsel entstand unfallbedingter Sachschaden. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. (dl)

