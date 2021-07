Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Bisher unbekannte Täter zerstachen in der Zeit vom Freitag, 09.07.21, 12.00 Uhr bis Samstag, 10.07.21, 08.30 Uhr zwei Reifen eines Pkw Citroen. Der 70-jährige Fahrzeugbesitzer hatte seinen Pkw am Freitag in der Bergrat-Voigt-Straße geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können (Bezugsnummer 0156153-2021). (dl)

