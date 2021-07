Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter haben Freitagnacht in der Zeit von 01.00 Uhr bis 05.00 Uhr ein mittels Schloss gesichertes hochwertiges E-Bike der Marke Focus Thron 2 vor einem Wohnhaus in der Arnstädter Triniusstraße entwendet. Der 35-jährige Besitzer stellte das Fehlen erst am Folgetag fest, als er das Fahrrad ins Haus holen wollte und erstattete Anzeige. Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, dem Täter oder dem Verbleib des E-Bikes machen können, sich unter der Bezugsnummer 0156369-2021 zu melden. (dl)

