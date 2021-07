Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit leicht verletzter Person

Gehren (ots)

Am Freitagabend gegen 21.20 Uhr kam es auf der L 1047 bei Gehren zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw Opel leicht verletzt wurde. Der junge Mann war mit seinem Fahrzeug auf der L 1047 von Gehren kommend in Richtung Möhrenbach unterwegs. Nach eigenen Angaben überholte der Opel-Fahrer im Bereich einer Doppelkurve ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Hierbei geriet er mit seinem Pkw auf den Randstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der weiteren Folge nach links von der Fahrbahn ab. Der Opel kippte im weiteren Verlauf auf die Seite und kam im Straßengraben an Bäumen lehnend zum Stehen. Der 22-jährige Fahrzeugführer konnte nur mit Hilfe von Ersthelfern über die Heckklappe sein Fahrzeug verlassen. Der junge Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Klinikum Ilmenau verbracht. An dem 23 Jahre alten Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell