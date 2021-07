Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall beim Rangieren

Stadtilm (ots)

Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw VW T4 parkte am Freitagabend in der Stadtilmer Feldstraße vor einem Garagenkomplex. Um seine Fahrt fortsetzen zu können, musste der junge Mann auf Grund der Örtlichkeit rangieren, wobei er mit einer Garage kollidierte. Durch den Unfall entstand leichter Sachschaden an der Garage und am Pkw der 20-jährigen. (dl)

