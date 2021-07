Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug nicht richtig gesichert

Ilmenau (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr kam es in der Gabelsbergerstraße in Ilmenau zu einem Verkehrsunfall, da ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda sein Fahrzeug beim Abparken nicht richtig sicherte. Der Junge Mann beabsichtigte gerade seinen Skoda zu entladen, als dieser sich in Bewegung setzte und auf den vor ihm geparkten Pkw Honda einer 37-jährigen Frau rollte. Durch die Kollision entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 300,- Euro. (dl)

