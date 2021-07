Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlauben geplündert

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich in zwei Gartenlauben brach ein noch unbekannter Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Gartenanlage Am Wiegwasser in der Hermann-Haack-Straße ein. Neben einem Flachbildfernseher hatte es der Dieb auf Lebensmittel und Getränke abgesehen. Die Höhe des Beuteguts wurde auf insgesamt über 250 Euro geschätzt, die des Sachschadens auf ca. 120 Euro. Hinweise zur Ergreifung des Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. Bezugsnummer: 0156208/2021. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell