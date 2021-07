Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Verschiedene Werkzeuge, wie z. B. ein Akkuschrauber, eine Stichsäge und auch ein Haarschneider, waren das Beutegut, welches ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht vom 09. zum 10. Juli aus dem Keller eines Wohnhauses in der Straße der Einheit stahlen. Zudem entwendeten sie noch mehrere Flaschen Wein und Sekt. Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern sowie zum Verbleib des Beuteguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0156111/2021 bei der Polizei in Gotha zu melden. (av)

