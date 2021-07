Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Ampelkreuzung Gothaer Straße / Ruhlaer Straße. Gegen 09.30 Uhr befuhr eine 66-Jährige mit ihrem Ford die Gothaer Straße in Richtung Eisenach. Nach Aussage der Fordfahrerin bog zu diesem Zeitpunkt ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Ruhlaer Straße nach links auf die Gothaer Straße ab, ohne die geltenden Vorfahrtsregeln zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Dame nach rechts aus und kollidierte in der Folge mit einem Geländer. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR und ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig vom Unfallort entfernt. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem zweiten Fahrzeug um einen blauen Kombi handeln. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden (Bezugsnummer 0155389/2021). (mb)

