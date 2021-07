Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 11.30 Uhr, stellte eine 35-Jährige ihren VW auf einem Parkplatz in der Turnvater-Jahn-Straße ab. Als sie gegen 13.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie eine Beschädigung fest, welche aus einem Verkehrsunfall resultierte. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt und einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR hinterlassen. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall oder dem Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden (Bezugsnummer 0154567/2021). (mb)

