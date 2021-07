Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtasche entwendet - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag befand sich eine 84-Jährige zwischen 13.00 Uhr und 13.50 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Harjesstraße. Zu dieser Zeit entwendete eine bisher Unbekannte die Handtasche der Seniorin und flüchtete anschließend. Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 10-11 Jahre alt - ca. 1,50m groß - südländischer Phänotyp - schwarze Harre, geflochtener Zopf - langer weißer Pullover - beigefarbene Stoffhose

Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall oder der Identität der Unbekannten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0154707/2021). (mb)

