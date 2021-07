Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag beschädigten Unbekannte in der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr mehrere Fahrzeugen, welche auf einem Parkplatz im Bereich 'Alte Lache' abgestellt waren. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11200 EUR. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0154887/2021). (mb)

