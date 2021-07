Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauchentwicklung in Lagerhalle

Großenlupnitz (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 20.00 Uhr über eine Rauchentwicklung im Bereich einer Firma in der Straße 'Am Wolfsborn' informiert. In einer Lagerhalle war ein Gabelstapler in Brand geraten. Ursächlich dafür könnte nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20000,- EUR. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell