Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Hörschel (Wartburgkreis) (ots)

Vergangene Nacht begab sich ein Unbekannter in der Zeit zwischen 02.30 Uhr und 03.15 Uhr auf ein Grundstück in der Rennsteigstraße und entwendete gewaltsam ein Kinderfahrrad in den Farben blau und lila im Wert von ca. 500,- EUR. Es entstand entsprechender Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen (Bezugsnummer 0153240/2021). (mb)

