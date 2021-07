Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision zwischen PKW und Bus

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 15.30 Uhr in der Otto-Böttinger-Straße zu einem Verkehrsunfall. Im Einmündungsbereich zur Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße kollidierte eine 61-Jährige mit ihrem Seat mit einem Bus. Durch den Zusammenstoß verletzte sich eine 69-Jährige im Bus leicht, eine medizinische Behandlung war zunächst nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (db)

