Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am heutigen Vormittag verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 08.30 Uhr bis 11.45 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße und entwendeten aus dem Kellerbereich ein schwarzes E-Bike der Marke Prophet im Wert von ca. 1200,- EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen (Bezugsnummer 0152638/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell