Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Altenfeld (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad die Grundstraße in Richtung Großbreitenbach. Gegen 07.00 Uhr fuhr der Motorradfahrer auf das Heck eines geparkten Fiat und verletzte sich in der Folge. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der junge Mann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- EUR, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. (mb)

