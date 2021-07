Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Gayerstraße und entwendeten ein graues E-Bike der Marke Giant im Wert von ca. 2800,- EUR. Die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0150954/2021). (mb)

