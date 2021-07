Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Ilm-Kreis, Landkreis Gotha, Wartburgkreis (ots)

Freitagabend geriet ein 16-jähriger Fahranfänger mit seinem Moped 'An der Göpelskuppe' in Eisenach in eine Verkehrskontrolle. Mit ihm wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,26 Promille ergab. Im Laufe des Sonntags wurden durch Polizeibeamte umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. In Ilmenau konnten zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt werden. Ein 72-Jähriger führte seinen Nissan in der Oehrenstöcker Straße, obwohl er 0,7 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Am Stollen wurde ein 63-jähriger VW-Fahrer kontrolliert, welcher sich mit 2,09 Promille Alkohol in der Atemluft im Bereich der absoluten Fahruntauglichkeit befand. In Gotha stellten die Beamten einen 42-jährigen Opelfahrer in der Waltershäuser Straße fest, bei welchem ein Drogenvortest positiv auf Cannabis reagierte. Ein 34-Jähriger wurde mit seinem Toyota in Waltershausen in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße angehalten. Auch bei ihm wurde eine mutmaßliche Beeinflussung unter Cannabis festgestellt. Die Eisenacher Polizei stellte auf der B 88 im Bereich Wutha-Farnroda einen 64-jährigen VW-Fahrer fest, welcher 0,74 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Allen betroffenen Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Personen, welche ein Kraftfahrzeug führen und dabei unter dem Einfluss von Alkohol (bis 1,09 Promille), Betäubungsmitteln oder Medikamenten, welche die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen, stehen, begehen in der Regel eine Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz. Für Fahranfänger gilt ein absolutes Alkoholverbot. Die Ahndung beläuft sich dabei auf ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Zu Beweiszwecken wird bei den Betroffenen ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest oder eine Blutentnahme durchgeführt. Bei Atemalkoholwerten ab 1,1 Promille (bei Fahrradfahrern 1,6 Promille) oder einem verkehrsrechtlichen Fehlverhalten, welches unter dem Einfluss berauschender Mittel begangen wurde, kommt eine Strafbarkeit aus dem Strafgesetzbuch in Betracht. Hier wird zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, weiterhin kann der Führerschein durch die Polizisten beschlagnahmt werden. (mb)

