Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Ilmenau, An der Schloßmauer/Friesenstraße (ots)

Am Freitag, den 03.07.2021 gegen 11:00 Uhr befuhr ein Kraftomnibus die Straße "An der Schloßmauer" in Richtung "Friesenstraße". An der ampelgeregelten Kreuzung hielt der Kraftomnibus an. Beim Anfahren fuhr der Kraftomnibus auf einen vor ihm fahrenden, dunkelfarbenen Pkw mit Anhänger auf. Dieser verlangsamte kurz seine Fahrt und fuhr dann Richtung Eishalle weiter und verließ dann pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Sachschaden am Kraftomnibus wurde mit circa 1000,-EUR angegeben. Gern werden zu vorgenannter Verkehrsunfallflucht unter Angabe des Aktenzeichens VUS/0150146/2021 Hinweise zum dunkelfarbenen Pkw mit Anhänger bzw. möglichen Zeugen entgegengenommen.

