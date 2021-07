Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radtour endet mit Unfall

Eisenach (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr befuhr ein 28-jähriger Eisenacher mit seinem Pkw den Kreisverkehr in der Ernst-Thälmann-Straße. Hinter ihm fuhr ein 76-jähriger Eisenacher mit seinem Rennrad. Der Autofahrer wollte in Richtung der Mühlhäuser Straße den Kreisverkehr verlassen, musste aber am dortigen Zebrastreifen verkehrsbedingt halten. Der hinter ihm fahrende Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der hinteren rechten Ecke des Fahrzeuges. Der Radfahrer blieb zum Glück unverletzt, auch sein Rennrad überstand die Kollision unbeschadet. Am Pkw jedoch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. (vt)

