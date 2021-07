Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol im Spiel

Waltershausen / LK Gotha (ots)

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Waltershausen am Kreisel in der Gothaer Straße. Hier stieß eine 57jährige Toyotafahrerin mit einem VW zusammen. Die Frau verpeilte die Einfahrt in den Kreisel und fuhr dem VW des 49jährigen Unfallgegners in die linke Fahrzeugseite, nur war der VW noch nicht im Kreisel. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Bei der Fahrerin aus dem Wartburgkreis wurde im Krankenhaus Alkoholgeruch wahrgenommen, was die Beamten zu einem Atemalkoholtest veranlasste. Die Frau war nicht in der Lage, den Test zu absolvieren. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 18 000 EUR. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell