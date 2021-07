Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebin gefasst

Gräfentonna / LK Gotha (ots)

Am Samstagmittag meldete sich ein 42jähriger Fahrradbesitzer bei der Polizei, weil man ihm in der Nacht zuvor seinen Drahtesel vom Grundstück in Gräfentonna gestohlen hatte. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eine 36jährige Frau als Täterin bekannt gemacht werden. Das Fahrrad konnte schlussendlich bei der Frau aus Langensalza aufgefunden und an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

