Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Schlangenlinien unterwegs

Waltershausen / LK Gotha (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr fiel einer Streife in Waltershausen ein Radfahrer auf, welcher kaum in der Lage war, geradeaus zu fahren. Der 47jährige Radfahrer brachte es auf stolze 2,67 Promille. Eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr waren die Folgen der Kontrolle. (ri)

