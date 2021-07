Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungstür eingetreten

Eisenach (ots)

In einem Mietshaus der Frankfurter zu Eisenach hatte vermutlich ein Mieter seinen Wohnungsschlüssel am Samstagmittag in der Wohnung liegen lassen als er ausging. Bei seiner Rückkehr am Nachmittag gegen 15.00 Uhr stellte er eben diesen Umstand fest. Doch anstatt sich um einen Zweitschlüssel zu kümmern oder einen Schlüsseldienst zu rufen, nahm der alkoholisierte Mieter die Sache selbst in die Hand und trat die Tür ein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro an der Tür. (vt)

