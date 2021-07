Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bekifft mit dem Auto unterwegs

Gotha (ots)

Eine 19jährige VW-Fahrerin wurde am Freitag gegen 14:15 Uhr in der Gleichenstraße von Gotha einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Den Beamten fielen ihre stark geröteten Augen auf, was sie veranlasste, genauer hinzuschauen. Sie räumte ein, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Mit ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrt war vorerst beendet. (ri)

