Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalen unterwegs

Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Kindergartengelände in Gotha, Juri-Gagarin-Straße und zerstörten einige Sandspielkästen. Zudem verewigten sich die unbekannten Täter an Fenstern und Rollläden. Durch die blinde Zerstörungswut, welche die jüngsten unserer Gesellschaft traf, entstand ein Sachschaden von ca. 1400 Eur. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die wichtige Hinweise zur Aufklärung der Tat bzw. zur Identifizierung der Täter beitragen können. Az.0149171/2021 (ri)

