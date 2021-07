Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße wurde am Samstagabend gegen 19.15 Uhr ein 33-Jähriger leicht verletzt. Zuvor war der Geschädigte mit dem noch unbekannten Täter in Streit geraten, woraufhin dieser den Geschädigten unvermittelt trat und anschließend vom Tatort flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0150322/2021) zu melden. (ml)

