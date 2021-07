Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug fährt gegen Scheune und flüchtet - Zeugen gesucht

Seebergen - Landkreis Gotha (ots)

Ein noch unbekanntes Fahrzeug fuhr im Zeitraum vom Freitag, 02.07.2021, 16.00 Uhr bis zum Samstag, 03.07.2021, 20.30 Uhr gegen eine Scheune An den Steinkreuzen. Anschließend flüchtete der Verursacher mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. An der Scheune, welche im Eigentum einer 62-Jährigen steht, entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0150379/2021) zu melden. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell