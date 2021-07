Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pedelec getunt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein 29-Jähriger wurde am Freitagabend um 20.45 Uhr in der Langensalzaer Straße auf seinem Pedelec gestoppt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bauliche Veränderungen an dem Pedelec festgestellt werden, die eine Leistungssteigerung bewirkten. Der Fahrer konnte für das Zweirad weder eine Pflichtversicherung noch eine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem reagierte ein Drogenvortest bei ihm positiv auf Cannabis und Amphetamin. Nachdem im Krankenhaus eine Blutentnahme mit dem 29-Jährigen durchgeführt wurde, erfolgte die Beschlagnahme seines Pedelecs. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell