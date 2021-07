Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Abend geriet ein 36-jähriger VW-Fahrer in der Bahnhofstraße in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zu Beweiszwecken wurde die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (mb)

