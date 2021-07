Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich gegen 17.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Ford eines 74-Jährigen und einem 53-jährigen Radfahrer, welcher sich zu dieser Zeit bereits im Kreisverkehr befand. Der Fahrradfahrer stürzte in der Folge und musste aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Es entstand entsprechender Sachschaden. (mb)

