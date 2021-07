Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 18-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Kirchheim (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend befuhr ein 31-Jähriger mit seinem BMW gegen 21.30 Uhr die L 2153 zwischen Rudisleben und Kirchheim und beabsichtigte in eine Nebenstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 18-jährigen Mopedfahrer, welcher gerade in Begriff war, den BMW zu überholen. Der junge Mann kam in der Folge zu Fall und verletzte sich. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000,- EUR. (mb)

