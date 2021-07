Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Eisenach (ots)

Am heutigen Tag, gegen 13.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 57-jährigen Peugeotfahrer in der Kasseler Straße, welcher unter Alkoholeinfluss stand. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Den Mann erwarten ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (mb)

