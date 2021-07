Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diesel entwendet - Zeugen gesucht

Rudisleben (Ilm-Kreis) (ots)

Vergangene Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Feldstraße und entwendeten aus einem Bagger ca. 100 Liter Diesel. Im Zeitraum vom 18.06.21 bis 21.06.21 entwendeten ebenfalls Unbekannte aus einer weiteren Baumaschine derselben Firma schon einmal ca. 150 Liter Diesel. Die Täter verursachten an den Fahrzeugen einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 450,- EUR. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu den Diebstahlshandlungen oder den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0148538/2021). (mb)

