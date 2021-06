Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Friedrichroda, Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend stellten Polizeibeamte einen 40-jährigen VW-Fahrer in Friedrichroda fest, welcher unter Alkoholeinfluss stand. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Der Mann muss mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung wurde gegen Mitternacht ein 18-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in Gräfentonna kontrolliert. Bei der Überprüfung zeigt sich, dass der junge Mann nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und 0,68 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Er durfte seine Fahrt nicht weiter fortsetzen und muss mit einem entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen. (mb)

