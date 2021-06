Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern

L 1025 Laucha (Landkreis Gotha) (ots)

Gegen Mittag befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Motorrad die L 1025 in Laucha und beabsichtigte auf einen Parkplatz aufzufahren. Ein dahinterfahrender 58-jähriger Motorradfahrer bemerkte dies offensichtlich zu spät und es kam zum Zusammenstoß beider Zweiräder. Beide Männer kamen in der Folge zu Fall, wodurch der 56-Jährige verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurde. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell