Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Gotha, Eisenach (ots)

Gegen 07.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 23-Jährigen mit seinem Elektrokleinstfahrzeug in der Friemarer Straße in Gotha. Dabei stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand und der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Methamphetamin und Cannabis stand. Gegen 11.30 Uhr geriet ein 34-Jähriger auf einem Radweg zwischen Eisenach und Wutha-Farnroda in eine Verkehrskontrolle. Mit dem Audifahrer wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Methamphetamin reagierte. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und sie mussten sich jeweils einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. (mb)

