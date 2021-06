Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gotha (ots)

Gestern, gegen 18.25 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Fahrrad die Goethestraße in Richtung Kreuzstraße. Im Kreuzungsbereich zur Dorotheenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 55-Jährigen. In der Folge kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Er musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Am Fahrrad und dem Pkw entstand entsprechender Sachschaden. (mb)

