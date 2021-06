Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Donnerstag, dem 24.06.2021, kam es zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Robert-Koch-Straße vor einem dortigen Pflegeheim zu einem Verkehrsunfall. Ein derzeit Unbekannter kollidierte mit einem Opel, welcher in Fahrtrichtung Schnepfenthal am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Hierbei entstand im vorderen Bereich Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder dessen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0143741/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell