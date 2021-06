Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümersuche

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei führte am 24.06.2021 in Arnstadt Durchsuchungsmaßnahmen durch. In diesem Zusammenhang konnte ein hochwertiges Fahrrad der Marke Giant sichergestellt werden. Das Zweirad konnte bisher keiner Personen zugeordnet werden, weshalb nun der Eigentümer gesucht wird. Der Besitzer wird bei Wiedererkennung gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0138924/2021 bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden. Für eine zweifelsfreie Zuordnung ist ein geeigneter Eigentumsnachweis erforderlich. (db)

