Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Ilm-Kreis (ots)

In der letzten Nacht kontrollierte die Polizei gegen 23.45 Uhr einen Radfahrer in Arnstadt in der Ichtershäuser Straße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest führte bei dem 33-Jährigen zu einem Wert von ca. 1,8 Promille. In Ilmenau wurde gegen 02.10 Uhr ein Mazda mit einem 42-Jährigen am Steuer in der Steinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier zeigte sich eine mutmaßliche Beeinflussung durch Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von ca. 1,1 Promille. In beiden Fällen folgte zu Beweiszwecken die Blutentnahme sowie die Einleitung eines Verfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr. (db)

