Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Eisenach (ots)

Gegen 03.30 Uhr kam es heute Morgen zu einem Wildunfall auf der B19. Der 57 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war in Richtung Autobahn unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte und es zur Kollision kam. Am Fahrzeug entstand entsprechender Sachschaden, es blieb jedoch fahrbereit. Das Tier verendete an der Unfallstelle. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell