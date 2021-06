Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Heckenbrand - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 18.30 Uhr in der Eisenacher Straße zu einem Brandausbruch. Eine unbekannte Person entzündete offenbar Pappelpollen, welche in der Folge zwei Koniferen in Brand setzen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass es zu keinen Personen- oder größeren Sachschäden kam. Die Polizei sucht derzeit Zeugen, Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0144842/2021) entgegen. (db)

