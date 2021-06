Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Brandlegung - Zeugenaufruf

Osthausen (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht vom Samstag zum Sonntag die Turnhalle der Grundschule in Osthausen beschädigt. Der oder die Täter steckten eine Papiermülltonne in Brand, welche sich auf dem freizugänglichen Schulgelände in unmittelbarer Nähe der Turnhalle befand. Hierdurch wurde ein Teil der Fassade durch die Hitzeentwicklung verformt und die Papiertonne brannte vollständig aus. Des Weiteren wurden an einem mit Bauzäunen gesichertem Nebengebäude zwei Holztüren angezündet, wovon eine komplett verbrannte und die zweite zur Hälfte abbrannte. Das Feuer griff nicht auf das Gebäude über. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800-1000 Euro geschätzt. Bereits am Freitag waren die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau an der Osthäuser Grundschule im Einsatz, da hier in der Nacht zuvor unbekannte zwei Papier-Aushänge, welche sich an der Tür der Turnhalle und an der Tür des Nebengebäudes befanden, anzündeten. Glücklicher Weise verbrannten nur die Papier-Aushänge, an der Tür des Nebengebäudes entstand nur leichter Sachschaden. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Sachbeschädigungen oder Tätern geben können (Bezugsnummer 0144729-2021). (dl)

