Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schmierfinken unterwegs - Zeugen gesucht

Geschwenda (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht vom Samstag zum Sonntag mindestens 50 Graffiti mit stellenweise politisch motivierten Symbolen in der Gothaer Straße und der Neuen Sorge in Geschwenda aufgesprüht. Hierzu besprühten sie u. a. Hausfassaden, den alten Tegut-Markt, Bushaltestellen, den Sparkassen-Container und zwei geparkte Transporter mit unterschiedlichen Farben. Die Graffiti nehmen dabei Maße von 15cm x 15 cm bis 180cm x 180 cm ein. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf ca. 20000,- Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, welche die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0144754-2021 entgegengenommen. (dl)

